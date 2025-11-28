Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 16 592,21 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 81,494 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,103 Prozent auf 16 557,36 Punkte an der Kurstafel, nach 16 540,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 16 592,21 Punkte, das Tagestief hingegen 16 513,27 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 4,69 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, den Wert von 17 024,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 964,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, wurde der SDAX auf 13 449,89 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 19,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 2,99 Prozent auf 74,15 EUR), 1&1 (+ 2,97 Prozent auf 24,25 EUR), Klöckner (+ 2,35 Prozent auf 6,10 EUR), Springer Nature (+ 2,16 Prozent auf 21,30 EUR) und Salzgitter (+ 1,83 Prozent auf 35,68 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Verve Group (-2,77 Prozent auf 1,65 EUR), adesso SE (-2,67 Prozent auf 94,60 EUR), MBB SE (-1,64 Prozent auf 180,00 EUR), Grand City Properties (-1,63 Prozent auf 10,86 EUR) und thyssenkrupp nucera (-1,21 Prozent auf 7,33 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 187 823 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,099 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

