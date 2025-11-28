adesso Aktie

WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

Index-Performance im Blick 28.11.2025 17:59:10

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Zuschlägen

Der SDAX performte schlussendlich positiv.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,68 Prozent höher bei 16 653,52 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 81,494 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,103 Prozent fester bei 16 557,36 Punkten in den Handel, nach 16 540,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 660,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 513,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 5,08 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Stand von 17 024,59 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Wert von 16 964,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, stand der SDAX bei 13 449,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 19,92 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,15 Prozent auf 34,16 EUR), 1&1 (+ 2,97 Prozent auf 24,25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,77 Prozent auf 5,94 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,41 Prozent auf 97,60 EUR) und Springer Nature (+ 2,40 Prozent auf 21,35 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Verve Group (-2,95 Prozent auf 1,65 EUR), Alzchem Group (-1,98 Prozent auf 128,80 EUR), Formycon (-1,42 Prozent auf 24,25 EUR), adesso SE (-1,23 Prozent auf 96,00 EUR) und Hypoport SE (-1,11 Prozent auf 124,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 433 734 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,099 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

