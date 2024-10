Minuszeichen in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags

Beim NASDAQ Composite stehen die Signale am Dienstagmittag auf Stabilisierung.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 18 515,85 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,475 Prozent auf 18 451,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 540,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 413,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 549,67 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17 948,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 007,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 12 983,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 25,40 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 32,53 Prozent auf 1,21 USD), HealthStream (+ 7,42 Prozent auf 30,56 USD), Zions Bancorporation (+ 6,86 Prozent auf 52,83 USD), Provident Financial (+ 3,28 Prozent auf 15,12 USD) und Comcast (+ 2,57 Prozent auf 41,57 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-34,26 Prozent auf 0,71 USD), Logitech (-9,60 Prozent auf 83,00 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8,28 Prozent auf 5,98 USD), Cumulus Media A (-6,35 Prozent auf 1,18 USD) und Donegal Group B (-5,97 Prozent auf 12,60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17 794 789 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,300 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at