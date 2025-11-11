Sangamo Therapeutics Aktie
WKN: 936386 / ISIN: US8006771062
|Profitables Sangamo Therapeutics-Investment?
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sangamo Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.11.2015 wurde das Sangamo Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,31 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 367,989 Sangamo Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 703,42 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Anteils am 10.11.2025 auf 0,51 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 92,97 Prozent verkleinert.
Am Markt war Sangamo Therapeutics jüngst 159,31 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sangamo Therapeutics Incmehr Nachrichten
|
11.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sangamo Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25