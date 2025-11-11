Sangamo Therapeutics Aktie

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

Profitables Sangamo Therapeutics-Investment? 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sangamo Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sangamo Therapeutics-Aktien gewesen.

Am 11.11.2015 wurde das Sangamo Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,31 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 367,989 Sangamo Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 703,42 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Anteils am 10.11.2025 auf 0,51 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 92,97 Prozent verkleinert.

Am Markt war Sangamo Therapeutics jüngst 159,31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

