Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht mittags Abschläge

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,63 Prozent leichter bei 37 476,33 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 11,093 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,395 Prozent auf 37 566,22 Punkte an der Kurstafel, nach 37 715,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 406,90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 629,23 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,239 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, stand der Dow Jones bei 36 245,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 002,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 136,37 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 1,85 Prozent auf 115,33 USD), Amgen (+ 1,31 Prozent auf 301,29 USD), Verizon (+ 1,21 Prozent auf 39,35 USD), Travelers (+ 0,86 Prozent auf 193,07 USD) und Chevron (+ 0,74 Prozent auf 150,59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-2,85 Prozent auf 25,89 USD), Boeing (-2,47 Prozent auf 245,55 USD), Caterpillar (-2,45 Prozent auf 285,53 USD), Home Depot (-2,41 Prozent auf 336,78 USD) und 3M (-2,33 Prozent auf 107,44 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 743 312 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,731 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,02 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at