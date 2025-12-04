Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind

Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,43 Prozent höher bei 8 122,03 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,452 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 8 115,17 Punkte an der Kurstafel, nach 8 087,42 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 098,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 137,65 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,540 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der CAC 40 bei 8 067,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 698,92 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 7 303,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9,85 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 280 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 314,045 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

