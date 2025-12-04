LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Entwicklung 04.12.2025 17:59:19

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind

Der CAC 40 notierte schlussendlich im Plus.

Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,43 Prozent höher bei 8 122,03 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,452 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 8 115,17 Punkte an der Kurstafel, nach 8 087,42 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 098,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 137,65 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,540 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der CAC 40 bei 8 067,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 698,92 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 7 303,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9,85 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 280 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 314,045 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen

02.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
04.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,34 -0,87% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,43 -0,48% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,65 -0,87% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 632,50 0,14% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 10,23 4,57% Stellantis
Worldline SA 1,44 2,27% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 122,03 0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen