Minuszeichen in Wien: ATX Prime-Börsianer ergreifen zum Start des Montagshandels die Flucht

Der ATX Prime rauscht am ersten Tag der Woche ab.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 3,03 Prozent tiefer bei 1 715,70 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,021 Prozent auf 1 768,98 Punkte an der Kurstafel, nach 1 769,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 1 714,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 768,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der ATX Prime 1 855,18 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 1 798,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 1 620,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,097 Prozent nach oben. Bei 1 889,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 0,36 Prozent auf 5,62 EUR), Flughafen Wien (+ 0,00 Prozent auf 50,80 EUR), Addiko Bank (+ 0,00 Prozent auf 21,40 EUR), AMAG (-0,40 Prozent auf 25,00 EUR) und Österreichische Post (-0,83 Prozent auf 29,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil FACC (-5,44 Prozent auf 6,60 EUR), BAWAG (-4,73 Prozent auf 60,45 EUR), Wienerberger (-4,06 Prozent auf 27,86 EUR), Erste Group Bank (-3,98 Prozent auf 42,70 EUR) und Lenzing (-3,78 Prozent auf 29,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 95 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,195 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,55 Prozent, die höchste im Index.

