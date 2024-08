Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Abgaben

Der Handel in Wien verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,18 Prozent auf 1 851,20 Punkte nach unten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 1 854,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 854,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 849,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 864,32 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,659 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 1 809,03 Punkten. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 1 785,39 Punkten. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 1 643,84 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,00 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 2,41 Prozent auf 7,22 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,85 Prozent auf 19,82 EUR), PORR (+ 1,44 Prozent auf 14,08 EUR), OMV (+ 1,41 Prozent auf 38,78 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,39 Prozent auf 36,55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Frequentis (-5,94 Prozent auf 30,10 EUR), Addiko Bank (-2,78 Prozent auf 21,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,65 Prozent auf 8,82 EUR), Raiffeisen (-2,52 Prozent auf 17,83 EUR) und Rosenbauer (-2,22 Prozent auf 35,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 249 542 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,761 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

