Minuszeichen in Wien: ATX Prime sackt zum Handelsende ab

Der ATX Prime zeigte sich am Abend schwächer.

Letztendlich fiel der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,25 Prozent auf 1 563,75 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 1 583,57 Punkte an der Kurstafel, nach 1 583,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 1 562,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 585,29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 600,43 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 18.07.2023, den Stand von 1 604,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, wies der ATX Prime einen Stand von 1 409,62 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,26 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 530,67 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 6,27 Prozent auf 30,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,70 Prozent auf 6,08 EUR), Semperit (+ 0,86 Prozent auf 16,44 EUR), DO (+ 0,55 Prozent auf 109,40 EUR) und PORR (+ 0,53 Prozent auf 11,28 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Lenzing (-3,80 Prozent auf 35,45 EUR), voestalpine (-3,41 Prozent auf 23,82 EUR), Palfinger (-3,20 Prozent auf 21,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,82 Prozent auf 24,84 EUR) und FACC (-2,74 Prozent auf 5,69 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 482 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,714 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at