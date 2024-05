Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Minus

Beim MDAX stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 27 155,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 246,874 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 27 174,12 Punkte an der Kurstafel, nach 27 172,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 007,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27 174,12 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,06 Prozent nach. Vor einem Monat, am 22.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 289,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 099,76 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 27 584,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,18 Prozent nach oben. Bei 27 641,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 4,11 Prozent auf 5,88 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,27 Prozent auf 101,20 EUR), AIXTRON SE (+ 2,03 Prozent auf 23,08 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,51 Prozent auf 94,35 EUR) und Delivery Hero (+ 1,50 Prozent auf 30,45 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aurubis (-3,34 Prozent auf 75,30 EUR), Fraport (-2,58 Prozent auf 51,05 EUR), HUGO BOSS (-2,34 Prozent auf 48,85 EUR), KION GROUP (-1,90 Prozent auf 44,37 EUR) und LANXESS (-1,73 Prozent auf 25,01 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 051 850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,502 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Lufthansa-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at