Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NVIDIA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.12.2022 wurde das NVIDIA-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,57 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in NVIDIA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,346 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen NVIDIA-Anteile wären am 16.12.2025 10 724,76 USD wert, da der Schlussstand 177,72 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 972,48 Prozent vermehrt.

Am Markt war NVIDIA jüngst 4,29 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at