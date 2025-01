Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der NASDAQ Composite schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 19 478,88 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,104 Prozent auf 19 469,36 Punkte an der Kurstafel, nach 19 489,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19 544,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 19 308,54 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 19 859,77 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 182,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 843,77 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AngioDynamics (+ 37,66 Prozent auf 12,94 USD), eBay (+ 9,86 Prozent auf 69,40 USD), Cumulus Media A (+ 8,87 Prozent auf 0,89 USD), ADTRAN (+ 8,53 Prozent auf 10,00 EUR) und DXP Enterprises (+ 4,23 Prozent auf 84,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Schnitzer Steel Industries (-22,75 Prozent auf 11,41 USD), Cutera (-20,83 Prozent auf 0,45 USD), Microvision (-15,00 Prozent auf 1,19 USD), Richardson Electronics (-12,75 Prozent auf 12,86 USD) und Sangamo Therapeutics (-11,31 Prozent auf 1,22 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 48 976 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,544 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at