Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Abschläge

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent leichter bei 1 578,17 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 583,57 Punkte an der Kurstafel, nach 1 583,57 Punkten am Vortag.

Bei 1 577,81 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 585,29 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,419 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.09.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 600,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 604,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, notierte der ATX Prime bei 1 409,62 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,349 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit PORR (+ 1,78 Prozent auf 11,42 EUR), Frequentis (+ 1,05 Prozent auf 29,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,82 Prozent auf 37,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,38 Prozent auf 52,20 EUR) und AMAG (+ 0,35 Prozent auf 29,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil FACC (-2,05 Prozent auf 5,73 EUR), Verbund (-1,52 Prozent auf 81,05 EUR), UBM Development (-0,97 Prozent auf 20,50 EUR), Lenzing (-0,95 Prozent auf 36,50 EUR) und DO (-0,74 Prozent auf 108,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 8 944 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 28,714 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,79 erwartet. Mit 10,61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie an.

Redaktion finanzen.at