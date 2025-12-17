Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Start stärker

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwochmorgen fort.

Um 09:13 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 2 574,95 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 2 570,12 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,99 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 578,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 570,12 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 396,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 284,85 Punkte taxiert. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 17.12.2024, mit 1 789,83 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 41,02 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 582,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 2,24 Prozent auf 64,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,10 Prozent auf 46,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,04 Prozent auf 15,48 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,87 Prozent auf 3,48 EUR) und voestalpine (+ 0,83 Prozent auf 38,88 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Kapsch TrafficCom (-3,39 Prozent auf 5,70 EUR), Wolford (-3,03 Prozent auf 3,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,34 Prozent auf 18,80 EUR), Addiko Bank (-2,24 Prozent auf 21,80 EUR) und Semperit (-2,17 Prozent auf 12,62 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 35 215 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,30 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at