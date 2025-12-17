Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 17.12.2025 09:30:50

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Start stärker

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Start stärker

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwochmorgen fort.

Um 09:13 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 2 574,95 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 2 570,12 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,99 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 578,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 570,12 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 396,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 284,85 Punkte taxiert. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 17.12.2024, mit 1 789,83 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 41,02 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 582,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 2,24 Prozent auf 64,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,10 Prozent auf 46,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,04 Prozent auf 15,48 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,87 Prozent auf 3,48 EUR) und voestalpine (+ 0,83 Prozent auf 38,88 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Kapsch TrafficCom (-3,39 Prozent auf 5,70 EUR), Wolford (-3,03 Prozent auf 3,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,34 Prozent auf 18,80 EUR), Addiko Bank (-2,24 Prozent auf 21,80 EUR) und Semperit (-2,17 Prozent auf 12,62 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 35 215 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,30 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rosenbauermehr Nachrichten

Analysen zu Marinomed Biotech AGmehr Analysen

19.09.23 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
05.04.23 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
20.09.22 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
05.04.22 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
14.09.21 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 21,80 -2,24% Addiko Bank
Erste Group Bank AG 98,40 -0,20% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,95 0,75% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 5,70 -3,39% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 18,85 -2,08% Marinomed Biotech AG
OMV AG 46,42 0,48% OMV AG
Rosenbauer 45,30 -0,44% Rosenbauer
Semperit AG Holding 12,62 -2,17% Semperit AG Holding
UNIQA Insurance AG 15,52 1,31% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 64,30 2,72% Vienna Insurance
voestalpine AG 38,72 0,41% voestalpine AG
Wolford AG 3,20 -3,03% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,48 0,87% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 568,47 -0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX weisen positive Vorzeichen aus -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. In Fernost dominieren die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen