Schwacher Handel: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der ATX Prime gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent tiefer bei 2 543,75 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 546,80 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,80 Punkten am Vortag.

Bei 2 540,38 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 547,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,719 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 403,39 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 2 309,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 808,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 39,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 552,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7,78 Prozent auf 3,60 EUR), Frequentis (+ 3,42 Prozent auf 72,60 EUR), Rosenbauer (+ 0,90 Prozent auf 45,00 EUR), Semperit (+ 0,78 Prozent auf 12,96 EUR) und UBM Development (+ 0,46 Prozent auf 22,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Flughafen Wien (-2,54 Prozent auf 53,80 EUR), Marinomed Biotech (-2,53 Prozent auf 19,25 EUR), Addiko Bank (-1,83 Prozent auf 21,40 EUR), ZUMTOBEL (-1,81 Prozent auf 3,54 EUR) und AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 22 618 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,70 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at