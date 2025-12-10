Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Am Mittwochnachmittag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,52 Prozent leichter bei 2 533,51 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 546,80 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 547,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 529,93 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,313 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 403,39 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 2 309,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 808,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 38,75 Prozent. Bei 2 552,51 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,78 Prozent auf 3,60 EUR), Frequentis (+ 2,56 Prozent auf 72,00 EUR), Polytec (+ 1,84 Prozent auf 3,32 EUR), Rosenbauer (+ 0,90 Prozent auf 45,00 EUR) und voestalpine (+ 0,80 Prozent auf 38,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-3,46 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (-2,68 Prozent auf 61,70 EUR), PORR (-2,65 Prozent auf 31,20 EUR), Lenzing (-2,65 Prozent auf 22,05 EUR) und Andritz (-2,65 Prozent auf 62,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 95 671 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at