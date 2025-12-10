Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag in der Verlustzone

Der ATX Prime zeigt sich derzeit in Rot.

Am Mittwoch sinkt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,50 Prozent auf 2 533,99 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 546,80 Punkten, nach 2 546,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 547,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 532,62 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,332 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 10.11.2025, den Stand von 2 403,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 309,07 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 1 808,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 38,78 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 552,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7,78 Prozent auf 3,60 EUR), Polytec (+ 1,23 Prozent auf 3,30 EUR), Rosenbauer (+ 0,90 Prozent auf 45,00 EUR), FACC (+ 0,88 Prozent auf 11,40 EUR) und Semperit (+ 0,78 Prozent auf 12,96 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen PORR (-3,28 Prozent auf 31,00 EUR), Marinomed Biotech (-3,04 Prozent auf 19,15 EUR), DO (-2,96 Prozent auf 190,00 EUR), Flughafen Wien (-2,54 Prozent auf 53,80 EUR) und AT S (AT&S) (-2,52 Prozent auf 31,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 70 857 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,496 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

