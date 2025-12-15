Rosenbauer Aktie

Kursverlauf 15.12.2025 09:29:05

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der ATX Prime knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent im Plus bei 2 543,03 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 2 537,30 Punkten in den Handel, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.

Bei 2 545,82 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 537,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 2 411,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 817,22 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 39,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 574,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 4,99 Prozent auf 12,20 EUR), Wolford (+ 3,03 Prozent auf 3,40 EUR), Addiko Bank (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR), Vienna Insurance (+ 1,52 Prozent auf 60,20 EUR) und Wienerberger (+ 0,95 Prozent auf 29,76 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Semperit (-1,55 Prozent auf 12,72 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 53,00 EUR), Rosenbauer (-0,67 Prozent auf 44,50 EUR) und CPI Europe (-0,66 Prozent auf 15,06 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die FACC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 62 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,088 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1,68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 22,70 2,71% Addiko Bank
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,20 0,26% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 96,40 0,94% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,90 0,19% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 11,94 2,75% FACC AG
Flughafen Wien AG 53,60 0,00% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 5,92 -1,33% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,45 1,83% Marinomed Biotech AG
OMV AG 47,76 1,14% OMV AG
Rosenbauer 45,00 0,45% Rosenbauer
Semperit AG Holding 12,72 -1,55% Semperit AG Holding
Vienna Insurance 60,70 2,36% Vienna Insurance
Wienerberger AG 30,02 1,83% Wienerberger AG
Wolford AG 3,38 2,42% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 558,39 0,84%

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

