Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen
Am Montag steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent im Plus bei 2 543,03 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 2 537,30 Punkten in den Handel, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.
Bei 2 545,82 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 537,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 2 411,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 817,22 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 39,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 574,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 4,99 Prozent auf 12,20 EUR), Wolford (+ 3,03 Prozent auf 3,40 EUR), Addiko Bank (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR), Vienna Insurance (+ 1,52 Prozent auf 60,20 EUR) und Wienerberger (+ 0,95 Prozent auf 29,76 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Semperit (-1,55 Prozent auf 12,72 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 53,00 EUR), Rosenbauer (-0,67 Prozent auf 44,50 EUR) und CPI Europe (-0,66 Prozent auf 15,06 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die FACC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 62 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,088 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1,68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Kapsch TrafficCom AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|22,70
|2,71%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,20
|0,26%
|Erste Group Bank AG
|96,40
|0,94%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,90
|0,19%
|FACC AG
|11,94
|2,75%
|Flughafen Wien AG
|53,60
|0,00%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,92
|-1,33%
|Marinomed Biotech AG
|19,45
|1,83%
|OMV AG
|47,76
|1,14%
|Rosenbauer
|45,00
|0,45%
|Semperit AG Holding
|12,72
|-1,55%
|Vienna Insurance
|60,70
|2,36%
|Wienerberger AG
|30,02
|1,83%
|Wolford AG
|3,38
|2,42%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 558,39
|0,84%