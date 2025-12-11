ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
11.12.2025 12:27:03
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert mittags
Am Donnerstag springt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 2 549,78 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 2 546,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 533,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 552,00 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,957 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 414,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 318,31 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 1 808,14 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 39,64 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 552,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 1,57 Prozent auf 12,94 EUR), Vienna Insurance (+ 1,43 Prozent auf 56,70 EUR), Rosenbauer (+ 1,11 Prozent auf 45,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,10 EUR) und EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,77 Prozent auf 14,74 EUR), ZUMTOBEL (-1,40 Prozent auf 3,52 EUR), UBM Development (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,67 Prozent auf 5,96 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 123 716 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,039 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,09 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ZUMTOBEL AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Börse Wien in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert mittags (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu ZUMTOBEL AGmehr Analysen
|14.07.25
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|07.06.24
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|25.05.23
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|11.07.22
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|09.03.22
|ZUMTOBEL neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.25
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|07.06.24
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|25.05.23
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|11.07.22
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|09.03.22
|ZUMTOBEL neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.16
|ZUMTOBEL kaufen
|UBS AG
|18.04.16
|ZUMTOBEL kaufen
|UBS AG
|12.02.16
|ZUMTOBEL kaufen
|UBS AG
|14.12.15
|ZUMTOBEL kaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.12.15
|ZUMTOBEL kaufen
|Baader Wertpapierhandelsbank
|04.07.19
|ZUMTOBEL verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.19
|ZUMTOBEL verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.03.19
|ZUMTOBEL Reduce
|Erste Group Bank
|11.12.18
|ZUMTOBEL verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.18
|ZUMTOBEL verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.25
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|07.06.24
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|25.05.23
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|11.07.22
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank
|09.03.22
|ZUMTOBEL neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|99,55
|0,96%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,85
|1,13%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,94
|-1,00%
|Marinomed Biotech AG
|19,40
|1,04%
|OMV AG
|47,24
|-1,01%
|Rosenbauer
|45,00
|0,00%
|Semperit AG Holding
|12,96
|1,73%
|STRABAG SE
|78,70
|0,51%
|UBM Development AG
|21,50
|-1,83%
|UNIQA Insurance AG
|14,90
|-1,72%
|Vienna Insurance
|56,90
|1,79%
|voestalpine AG
|39,00
|1,56%
|Wolford AG
|3,40
|-5,56%
|ZUMTOBEL AG
|3,48
|-2,52%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 567,56
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.