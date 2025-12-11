ZUMTOBEL Aktie

ZUMTOBEL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 11.12.2025 12:27:03

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert mittags

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert mittags

Am Mittag agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Am Donnerstag springt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 2 549,78 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 2 546,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 533,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 552,00 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,957 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 414,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 318,31 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 1 808,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 39,64 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 552,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 1,57 Prozent auf 12,94 EUR), Vienna Insurance (+ 1,43 Prozent auf 56,70 EUR), Rosenbauer (+ 1,11 Prozent auf 45,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,10 EUR) und EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,77 Prozent auf 14,74 EUR), ZUMTOBEL (-1,40 Prozent auf 3,52 EUR), UBM Development (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,67 Prozent auf 5,96 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 123 716 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,039 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,09 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu ZUMTOBEL AGmehr Nachrichten

Analysen zu ZUMTOBEL AGmehr Analysen

14.07.25 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
07.06.24 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
25.05.23 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
11.07.22 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
09.03.22 ZUMTOBEL neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 99,55 0,96% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,85 1,13% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 5,94 -1,00% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,40 1,04% Marinomed Biotech AG
OMV AG 47,24 -1,01% OMV AG
Rosenbauer 45,00 0,00% Rosenbauer
Semperit AG Holding 12,96 1,73% Semperit AG Holding
STRABAG SE 78,70 0,51% STRABAG SE
UBM Development AG 21,50 -1,83% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 14,90 -1,72% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 56,90 1,79% Vienna Insurance
voestalpine AG 39,00 1,56% voestalpine AG
Wolford AG 3,40 -5,56% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,48 -2,52% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 567,56 0,82%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen