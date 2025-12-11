ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert mittags

Am Donnerstag springt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 2 549,78 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 2 546,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 533,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 552,00 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,957 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 414,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 318,31 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 1 808,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 39,64 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 552,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 1,57 Prozent auf 12,94 EUR), Vienna Insurance (+ 1,43 Prozent auf 56,70 EUR), Rosenbauer (+ 1,11 Prozent auf 45,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,10 EUR) und EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,77 Prozent auf 14,74 EUR), ZUMTOBEL (-1,40 Prozent auf 3,52 EUR), UBM Development (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,67 Prozent auf 5,96 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 123 716 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,039 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,09 Prozent gelockt.

