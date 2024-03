Mittwochshandel in Zürich: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch legt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 11 622,53 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,281 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,066 Prozent auf 11 570,11 Punkte an der Kurstafel, nach 11 577,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 635,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 558,50 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,352 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.02.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 456,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, stand der SMI noch bei 11 144,88 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2023, einen Stand von 10 643,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,05 Prozent. Bei 11 799,91 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 6,43 Prozent auf 513,20 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 540,80 CHF), Sika (+ 1,48 Prozent auf 267,40 CHF), Holcim (+ 1,28 Prozent auf 78,94 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,22 Prozent auf 42,44 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2,00 Prozent auf 137,05 CHF), UBS (-1,37 Prozent auf 27,31 CHF), Novartis (-0,49 Prozent auf 85,10 CHF), Alcon (-0,32 Prozent auf 74,90 CHF) und Sonova (-0,19 Prozent auf 269,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 608 815 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,356 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

