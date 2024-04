Mittwochshandel in Zürich: SMI gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Am Mittwoch notierte der SMI via SIX schlussendlich 0,86 Prozent leichter bei 11 370,74 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,231 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,163 Prozent auf 11 450,40 Punkte an der Kurstafel, nach 11 469,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 459,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 370,74 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,578 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 11 651,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, stand der SMI noch bei 11 196,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wies der SMI einen Wert von 11 467,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,79 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 0,84 Prozent auf 72,24 CHF), Givaudan (+ 0,70 Prozent auf 4 007,00 CHF), Sika (+ 0,70 Prozent auf 259,50 CHF), Holcim (+ 0,46 Prozent auf 79,16 CHF) und Novartis (+ 0,20 Prozent auf 89,12 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Roche (-3,27 Prozent auf 222,20 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 25,02 CHF), Partners Group (-1,93 Prozent auf 1 195,50 CHF), Zurich Insurance (-1,65 Prozent auf 446,30 CHF) und Alcon (-1,33 Prozent auf 72,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8 815 048 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 251,351 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at