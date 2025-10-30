UBS Aktie
|32,88EUR
|0,04EUR
|0,12%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
30.10.2025 06:36:09
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer stehen zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein hob am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Die operative Entwicklung sei superb./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
