NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer stehen zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein hob am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Die operative Entwicklung sei superb./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT



