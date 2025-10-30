UBS Aktie

32,88EUR 0,04EUR 0,12%
UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 06:36:09

UBS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer stehen zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein hob am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Die operative Entwicklung sei superb./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32,66 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
30,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten