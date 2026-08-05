MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|
05.08.2026 23:47:37
MKS Inc. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - MKS Inc. (MKSI) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $175 million, or $2.41 per share. This compares with $62 million, or $0.92 per share, last year.
Excluding items, MKS Inc. reported adjusted earnings of $232 million or $3.30 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.3% to $1.248 billion from $973 million last year.
MKS Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $175 Mln. vs. $62 Mln. last year. -EPS: $2.41 vs. $0.92 last year. -Revenue: $1.248 Bln vs. $973 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.58 To $ 3.89 Next quarter revenue guidance: $ 1.350 B To $ 1.390 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MKS Instruments Inc.
Analysen zu MKS Instruments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MKS Instruments Inc.
|263,40
|4,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.