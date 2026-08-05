MKS Inc. Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - MKS Inc. (MKSI) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $175 million, or $2.41 per share. This compares with $62 million, or $0.92 per share, last year.

Excluding items, MKS Inc. reported adjusted earnings of $232 million or $3.30 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 28.3% to $1.248 billion from $973 million last year.

MKS Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $175 Mln. vs. $62 Mln. last year. -EPS: $2.41 vs. $0.92 last year. -Revenue: $1.248 Bln vs. $973 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.58 To $ 3.89 Next quarter revenue guidance: $ 1.350 B To $ 1.390 B