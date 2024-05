Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag steht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,04 Prozent im Minus bei 3 402,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 515,425 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 3 403,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 404,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 402,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 412,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 326,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 369,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Stand von 3 230,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,35 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 0,77 Prozent auf 11,73 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,64 Prozent auf 40,94 EUR), HENSOLDT (+ 0,57 Prozent auf 39,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,42 Prozent auf 52,80 EUR) und ATOSS Software (+ 0,41 Prozent auf 247,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen CompuGroup Medical SE (-2,08 Prozent auf 27,24 EUR), SMA Solar (-1,53 Prozent auf 46,32 EUR), Kontron (-1,46 Prozent auf 18,89 EUR), Nordex (-0,97 Prozent auf 14,22 EUR) und Nemetschek SE (-0,88 Prozent auf 84,60 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 166 132 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 9,18 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

