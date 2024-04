Montagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start steigen

Anleger in New York schicken den NASDAQ 100 am Montagmorgen erneut ins Plus.

Um 15:58 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 18 379,93 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,143 Prozent fester bei 18 280,82 Punkten, nach 18 254,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 18 391,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 269,88 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 302,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 16 825,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 13 181,35 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 4,74 Prozent auf 123,48 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,16 Prozent auf 121,09 USD), Marvell Technology (+ 3,65 Prozent auf 73,47 USD), ASML (+ 3,19 Prozent auf 1 001,40 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 2,46 Prozent auf 154,64 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-3,64 Prozent auf 20,90 USD), Charter A (-2,80 Prozent auf 282,48 USD), Moderna (-2,20 Prozent auf 104,22 USD), Comcast (-2,17 Prozent auf 42,41 USD) und Cognizant (-1,39 Prozent auf 72,27 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Alphabet C (ex Google)-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 2 306 797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,898 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at