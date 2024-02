Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 17 613,04 Punkten aus dem Montagshandel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,046 Prozent tiefer bei 17 634,69 Punkten, nach 17 642,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 469,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 655,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 16 305,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, mit 15 099,49 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 12 573,36 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,46 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 17 682,29 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 9,54 Prozent auf 77,59 USD), IDEXX Laboratories (+ 8,53 Prozent auf 572,12 USD), NVIDIA (+ 4,79 Prozent auf 693,32 USD), NXP Semiconductors (+ 2,80 Prozent auf 221,02 USD) und JDcom (+ 2,80 Prozent auf 22,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil GLOBALFOUNDRIES (-6,70 Prozent auf 51,57 USD), Zscaler (-4,90 Prozent auf 232,05 USD), Charter A (-4,87 Prozent auf 303,65 USD), Enphase Energy (-3,89 Prozent auf 97,80 USD) und Tesla (-3,65 Prozent auf 181,06 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 322 447 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,834 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,89 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

