Montagshandel in Zürich: SMI am Montagmittag in der Gewinnzone

Der SMI gewinnt am Montagmittag an Fahrt.

Am Montag gewinnt der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,44 Prozent auf 11 140,79 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,252 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,349 Prozent auf 11 130,26 Punkte an der Kurstafel, nach 11 091,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 117,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 154,97 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 226,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 10 555,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der SMI auf 11 130,46 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,264 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 2,51 Prozent auf 244,60 CHF), Geberit (+ 2,38 Prozent auf 504,20 CHF), Partners Group (+ 1,50 Prozent auf 1 218,00 CHF), Holcim (+ 1,45 Prozent auf 65,76 CHF) und UBS (+ 1,19 Prozent auf 24,57 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Novartis (-1,34 Prozent auf 87,13 CHF), Kühne + Nagel International (-0,46 Prozent auf 283,30 CHF), Logitech (-0,19 Prozent auf 74,64 CHF), Lonza (-0,16 Prozent auf 443,70 CHF) und Givaudan (+ 0,03 Prozent auf 3 592,00 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 838 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 264,797 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 6,39 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

