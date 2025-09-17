Givaudan Aktie

3 585,00EUR -41,00EUR -1,13%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

17.09.2025 10:49:19

Givaudan Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Quartalszahlen von 3650 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller dürfte ein organisches Wachstum von 4,0 Prozent ausweisen, und damit einen halben Prozentpunkt unter seiner vorherigen Prognose, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 senkte der Experte um jeweils ein Prozent./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

