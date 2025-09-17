Givaudan Aktie
|3 585,00EUR
|-41,00EUR
|-1,13%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Quartalszahlen von 3650 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller dürfte ein organisches Wachstum von 4,0 Prozent ausweisen, und damit einen halben Prozentpunkt unter seiner vorherigen Prognose, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 senkte der Experte um jeweils ein Prozent./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3 600,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3 336,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3 333,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,01%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
