Givaudan Aktie
|3 482,00EUR
|-34,00EUR
|-0,97%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 3300 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3 300,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3 243,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3 246,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,66%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
22.09.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.09.25
|Börse Zürich: So steht der SMI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
19.09.25
|SMI aktuell: SMI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.09.25
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
19.09.25
|Schwache Performance in Zürich: SLI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.09.25
|SIX-Handel: SMI präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
17.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 482,00
|-0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:32
|GEA Halten
|DZ BANK
|09:30
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:24
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:20
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08:13
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:42
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06:59
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)