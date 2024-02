Montagshandel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Plus

So bewegte sich der SMI am Montag letztendlich

Schlussendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 11 253,17 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,284 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 257,21 Zählern und damit 0,156 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (11 239,68 Punkte).

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 11 295,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 227,45 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 11 185,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der SMI auf 10 579,67 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wies der SMI einen Wert von 11 349,39 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,742 Prozent aufwärts. Bei 11 473,57 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 088,62 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,23 Prozent auf 444,30 CHF), Alcon (+ 1,61 Prozent auf 65,72 CHF), Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 100,05 CHF), Nestlé (+ 1,51 Prozent auf 100,06 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,36 Prozent auf 290,10 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Roche (-1,54 Prozent auf 230,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,24 Prozent auf 37,30 CHF), Swisscom (-0,78 Prozent auf 506,00 CHF), Geberit (-0,59 Prozent auf 492,30 CHF) und UBS (-0,31 Prozent auf 25,70 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 090 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 272,669 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,88 zu Buche schlagen. Mit 6,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at