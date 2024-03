Montagshandel in Zürich: SMI mit Zuschlägen

Kaum verändert zeigt sich der SMI am Mittag.

Um 12:08 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,09 Prozent aufwärts auf 11 658,00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,286 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,108 Prozent tiefer bei 11 634,57 Punkten in den Montagshandel, nach 11 647,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 672,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 623,47 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der SMI mit 11 091,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, wies der SMI einen Stand von 11 130,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 10 765,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,37 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 672,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Roche (+ 1,18 Prozent auf 241,00 CHF), Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 511,20 CHF), Givaudan (+ 0,46 Prozent auf 3 921,00 CHF), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 88,51 CHF) und Alcon (+ 0,34 Prozent auf 77,06 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Partners Group (-0,83 Prozent auf 1 257,50 CHF), Sika (-0,68 Prozent auf 262,00 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 27,07 CHF), Richemont (-0,62 Prozent auf 144,20 CHF) und Sonova (-0,60 Prozent auf 282,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 136 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 256,173 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,61 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at