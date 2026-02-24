The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|
24.02.2026 22:37:59
Mosaic Company Posts Q4 Loss
(RTTNews) - Mosaic Company (MOS) on Tuesday reported a fourth-quarter net loss of $519 million or $1.64 per share, compared to net income of $169 million or $0.53 per share last year.
Adjusted earnings per share for the quarter were $0.22, compared to $0.45 last year.
Net sales for the quarter were $2.973 billion, compared to $2.815 billion last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Mosaic Co
Analysen zu The Mosaic Co
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|The Mosaic Co
|23,50
|-3,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.