The Mosaic Aktie

WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

24.02.2026 22:37:59

Mosaic Company Posts Q4 Loss

(RTTNews) - Mosaic Company (MOS) on Tuesday reported a fourth-quarter net loss of $519 million or $1.64 per share, compared to net income of $169 million or $0.53 per share last year.

Adjusted earnings per share for the quarter were $0.22, compared to $0.45 last year.

Net sales for the quarter were $2.973 billion, compared to $2.815 billion last year.

