Infrastruktur-Dienstleister 17.12.2025 13:02:39

Mutares-Aktie legt nach reduzierter Beteiligung an Terranor zu

Mutares-Aktie legt nach reduzierter Beteiligung an Terranor zu

Die Mutares-Anleger reagieren am Mittwoch erfreut auf die Reduzierung der Beteiligung an dem skandinavischen Infrastruktur-Dienstleister Terranor.

Bis zu 2,3 Prozent gewannen Mutares-Aktien, die im SDAX enthalten ist. Sie erreichten mit 29,25 Euro ein knappes neues Hoch seit Mitte Oktober. Zuletzt war das Plus dann noch 1,40 Prozent groß bei einem Kurs von 29,00 Euro.

Laut Mitteilung verzeichnete Mutares eine starke Investorennachfrage bei dem Anteilsverkauf, durch den die Beteiligung auf 57 Prozent gesenkt wurde. Bei der Platzierung wurde ein Bruttoerlös von rund 6 Millionen Euro erzielt. Neben der Kursentwicklung von Terranor wurde laut Mitteilung auch das Ziel eines erhöhten Streubesitzes als Grund genannt. Terranor mit geschäftlichen Schwerpunkten in Schweden, Finnland und Dänemark ist an der Stockholmer Börse notiert. Dort sackte der Kurs allerdings um zehn Prozent ab.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

