Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag zurück

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,54 Prozent leichter bei 16 630,08 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 83,557 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,145 Prozent stärker bei 16 744,49 Punkten, nach 16 720,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 16 753,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 630,08 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,65 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 069,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 702,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 808,24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,75 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp nucera (+ 3,95 Prozent auf 8,29 EUR), PVA TePla (+ 3,01 Prozent auf 23,26 EUR), Alzchem Group (+ 1,69 Prozent auf 144,60 EUR), Mutares (+ 1,22 Prozent auf 28,95 EUR) und Salzgitter (+ 1,19 Prozent auf 40,76 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Südzucker (-6,65 Prozent auf 8,99 EUR), Verve Group (-3,49 Prozent auf 1,69 EUR), secunet Security Networks (-2,83 Prozent auf 178,80 EUR), Vossloh (-2,22 Prozent auf 75,00 EUR) und Nagarro SE (-2,21 Prozent auf 77,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die Südzucker-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 421 301 Aktien gehandelt. Mit 7,280 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at