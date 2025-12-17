Impulsarmer Handel in Frankfurt: SDAX zum Start orientierungslos

Der SDAX bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Am Mittwoch notiert der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,00 Prozent stärker bei 16 719,67 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,557 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,145 Prozent höher bei 16 744,49 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 720,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 16 719,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 753,09 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,12 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 17.11.2025, einen Stand von 16 069,28 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.09.2025, einen Stand von 16 702,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 808,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,40 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Alzchem Group (+ 2,11 Prozent auf 145,20 EUR), Mutares (+ 1,75 Prozent auf 29,10 EUR), DEUTZ (+ 1,09 Prozent auf 8,38 EUR), SFC Energy (+ 1,00 Prozent auf 12,10 EUR) und Stabilus SE (+ 0,99 Prozent auf 20,45 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Südzucker (-4,21 Prozent auf 9,22 EUR), Verve Group (-2,98 Prozent auf 1,69 EUR), NORMA Group SE (-1,55 Prozent auf 13,94 EUR), STO SE (-1,29 Prozent auf 122,40 EUR) und PATRIZIA SE (-1,09 Prozent auf 8,18 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Südzucker-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 75 215 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,280 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at