Schwacher Handel: SDAX schwächelt letztendlich

Zum Handelsschluss fiel der SDAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent auf 16 638,22 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,557 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 16 744,49 Punkte an der Kurstafel, nach 16 720,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 584,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 753,09 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1,60 Prozent nach. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.11.2025, den Wert von 16 069,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 702,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 808,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 19,81 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 6,52 Prozent auf 8,49 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,53 Prozent auf 2,06 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,33 Prozent auf 4,90 EUR), PVA TePla (+ 2,57 Prozent auf 23,16 EUR) und 1&1 (+ 1,95 Prozent auf 23,50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Nagarro SE (-6,12 Prozent auf 74,40 EUR), Südzucker (-5,97 Prozent auf 9,05 EUR), secunet Security Networks (-4,24 Prozent auf 176,20 EUR), Siltronic (-3,64 Prozent auf 45,56 EUR) und Verve Group (-3,44 Prozent auf 1,69 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 134 459 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,280 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at