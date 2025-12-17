Börse Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus

Der SDAX wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch sinkt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 16 715,61 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 83,557 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,145 Prozent fester bei 16 744,49 Punkten in den Handel, nach 16 720,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 584,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 753,09 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 069,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, stand der SDAX bei 16 702,01 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 13 808,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,37 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 10,41 Prozent auf 8,80 EUR), DEUTZ (+ 5,85 Prozent auf 8,78 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,79 Prozent auf 2,07 EUR), PVA TePla (+ 3,45 Prozent auf 23,36 EUR) und Formycon (+ 2,79 Prozent auf 23,95 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Südzucker (-5,92 Prozent auf 9,06 EUR), Nagarro SE (-4,16 Prozent auf 75,95 EUR), Verve Group (-3,38 Prozent auf 1,69 EUR), secunet Security Networks (-2,93 Prozent auf 178,60 EUR) und Siltronic (-2,66 Prozent auf 46,02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 406 802 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,280 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

