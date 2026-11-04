Myriad Genetics Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Myriad Genetics Inc. (MYGN):

Earnings: -$43.9 million in Q3 vs. -$27.4 million in the same period last year. EPS: -$0.46 in Q3 vs. -$0.29 in the same period last year. Excluding items, Myriad Genetics Inc. reported adjusted earnings of -$10.7 million or -$0.11 per share for the period.

Revenue: $202.7 million in Q3 vs. $205.7 million in the same period last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 780 M To $ 790 M