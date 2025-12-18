SynBiotic Aktie
WKN DE: A3E5A5 / ISIN: DE000A3E5A59
|
18.12.2025 22:22:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.136 Pkt - Synbiotic auf Talfahrt
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne wieder abgegeben. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel dünnt die Nachrichtenlage mehr und mehr aus. Unternehmensnachrichten waren Mangelware.
Unter den Nebenwerten brachen Synbiotic am Abend um weitere fast 20 Prozent ein, nachdem die Aktien des auf Medizinalcannabis und Industriehanf spezialisierten Unternehmens auf Xetra schon 14,4 Prozent verloren hatten. US-Präsident hat die Neuklassifizierung von Cannabis als weniger gefährliche Droge nun offiziell auf den Weg gebracht, doch soll dies lediglich die Nutzung für medizinische Zwecke erleichtern. Eine Legalisierung von Cannabis als Genussmittel auf Bundesebene in den USA ist nicht vorgesehen. Wie andere Branchenaktien auch hatten Synbiotic jüngst von Berichten über eine mögliche Lockerung der US-Cannabis-Vorgaben profitiert.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.136 24.200 -0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
December 18, 2025 16:23 ET (21:23 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SynBiotic SEmehr Nachrichten
|
22:22
|NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.136 Pkt - Synbiotic auf Talfahrt (Dow Jones)
|
16.12.25
|EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN (EQS Group)
|
16.12.25
|EQS-News: Strategic Investment: CANSOUL acquires stake in SYNBIOTIC (EQS Group)
|
16.12.25
|EQS-News: Strategischer Einstieg: CANSOUL beteiligt sich an SYNBIOTIC (EQS Group)
|
12.12.25
|EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: Bushdoctor GmbH beantragt Insolvenzverfahren (EQS Group)
|
11.12.25
|EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN (EQS Group)
|
18.11.25
|EQS-News: SYNBIOTIC strengthens its presence at international events and monitors advances in cannabis research (EQS Group)
|
18.11.25
|EQS-News: SYNBIOTIC verstärkt Präsenz auf internationalen Events und verfolgt Fortschritte in der Cannabisforschung (EQS Group)