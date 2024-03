NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 18 021,17 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1,04 Prozent auf 18 083,51 Punkte an der Kurstafel, nach 17 897,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 012,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 099,49 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,47 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wies der NASDAQ 100 17 572,73 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 788,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12 302,48 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,93 Prozent. Bei 18 333,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 17,88 Prozent auf 350,76 USD), JDcom (+ 15,79 Prozent auf 24,83 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,25 Prozent auf 213,84 USD), DexCom (+ 3,23 Prozent auf 125,71 USD) und NVIDIA (+ 3,15 Prozent auf 886,75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palo Alto Networks (-2,03 Prozent auf 285,21 USD), Tesla (-1,95 Prozent auf 177,22 USD), Ross Stores (-1,84 Prozent auf 146,43 USD), Lucid (-1,26 Prozent auf 3,14 USD) und Charter A (-1,13 Prozent auf 277,68 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die JDcom-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 850 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,838 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Mit 7,26 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

