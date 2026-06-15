NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Plus

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 2,96 Prozent auf 26 655,84 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 2,16 Prozent auf 26 447,23 Punkte an der Kurstafel, nach 25 888,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 438,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 664,69 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 26 225,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 105,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 406,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,72 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 14,68 Prozent auf 111,45 USD), JetBlue Airways (+ 11,48 Prozent auf 5,59 USD), Nissan Motor (+ 10,71 Prozent auf 2,43 USD), Cogent Communications (+ 10,66 Prozent auf 17,55 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,61 Prozent auf 134,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-37,89 Prozent auf 3,00 USD), Astronics (-19,52 Prozent auf 77,26 USD), Trend Micro (-17,01 Prozent auf 34,36 USD), Century Aluminum (-11,42 Prozent auf 54,20 USD) und Donegal Group B (-9,35 Prozent auf 16,67 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 13 891 936 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,279 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 388,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at