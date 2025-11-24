NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Innodata eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Innodata-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,336 Innodata-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 1 149,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,46 USD belief. Mit einer Performance von +14,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Innodata war somit zuletzt am Markt 1,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at