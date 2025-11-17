NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Innodata-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Innodata-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 41,152 Innodata-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 354,32 USD, da sich der Wert eines Innodata-Papiers am 14.11.2025 auf 57,21 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2 254,32 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 1,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at