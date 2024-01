NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Beim NASDAQ Composite standen die Signale am Freitagabend auf Stabilisierung.

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 14 524,07 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 14 500,11 Zählern und damit 0,070 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 510,30 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 14 477,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 625,19 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,35 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 14 229,91 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 13 219,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 10 305,24 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Trinity Biotech (+ 20,54 Prozent auf 0,54 USD), Landec (+ 12,50 Prozent auf 7,11 USD), Geospace Technologies (+ 9,70 Prozent auf 14,03 USD), TransAct Technologies (+ 8,85 Prozent auf 7,50 USD) und Video Display (+ 5,00 Prozent auf 1,05 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen AngioDynamics (-19,87 Prozent auf 6,21 USD), Ebix (-10,92 Prozent auf 2,61 USD), Enzon Pharmaceuticals (-9,84 Prozent auf 0,09 USD), Sangamo Therapeutics (-8,21 Prozent auf 0,45 USD) und Atrion (-5,82 Prozent auf 369,52 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 512 683 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,622 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 42,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at