NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,11 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 956,947 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 219,18 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 13.08.2024 auf 9,31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 82,19 Prozent gesteigert.

Der 1-800-FLOWERSCOM-Wert an der Börse wurde auf 575,97 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at