1-800-FLOWERS.COM Aktie

1-800-FLOWERS.COM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
1-800-FLOWERSCOM-Investment 12.11.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Diesen Tag beendete die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie bei 8,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,287 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,57 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 11.11.2025 auf 3,24 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 63,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte 1-800-FLOWERSCOM einen Börsenwert von 209,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.mehr Nachrichten