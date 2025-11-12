1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|1-800-FLOWERSCOM-Investment
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1-800-FLOWERSCOM-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Diesen Tag beendete die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie bei 8,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,287 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,57 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 11.11.2025 auf 3,24 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 63,43 Prozent.
Zuletzt verbuchte 1-800-FLOWERSCOM einen Börsenwert von 209,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
