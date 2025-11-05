NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an diesem Tag bei 9,51 USD. Bei einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 051,525 1-800-FLOWERSCOM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 564,67 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 04.11.2025 auf 3,39 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,35 Prozent verringert.

1-800-FLOWERSCOM wurde am Markt mit 225,22 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at