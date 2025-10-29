1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|Lohnender 1-800-FLOWERSCOM-Einstieg?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert, befänden sich nun 46,795 1-800-FLOWERSCOM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 82,83 Prozent.
Der 1-800-FLOWERSCOM-Wert an der Börse wurde auf 233,96 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: 1-800-FLOWERSCOM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.10.25