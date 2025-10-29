NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert, befänden sich nun 46,795 1-800-FLOWERSCOM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 82,83 Prozent.

Der 1-800-FLOWERSCOM-Wert an der Börse wurde auf 233,96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at