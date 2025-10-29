Ausblick: 1-800-FLOWERSCOM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

1-800-FLOWERSCOM wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass 1-800-FLOWERSCOM im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,593 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,530 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll 1-800-FLOWERSCOM mit einem Umsatz von insgesamt 218,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,79 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,620 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,59 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

