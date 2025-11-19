NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien gewesen.

Das 1-800-FLOWERSCOM-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert, befänden sich nun 126,103 1-800-FLOWERSCOM-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 408,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,24 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59,14 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 203,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at